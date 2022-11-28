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Общество28 ноября 2022 1:25

Иллюминацией на колесе обозрения поздравили омичек с Днем матери

Несколько слов, «пробежавших» по аттракциону, были видны в окон жителям Центрального и Кировского округов
Виктория КОВЕРНЕВА
ФОто: стоп-кадр видео телеграм-канала «Вокруг света»

ФОто: стоп-кадр видео телеграм-канала «Вокруг света»

В последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечают День матери. Теплые слова от своих близких накануне получили многие омички.

Администрация парка «Вокруг света» тоже решила присоединиться к теплым пожеланиям и запустила праздничную иллюминацию на колесе обозрения.

- Колесо остановилось, а затем на нем запустили бегущую строку с иллюминацией в виде салюта, - пояснили организаторы.

Увидеть необычную подсветку могли все гости парка Зеленый остров, а также некоторые жители Центрального и Кировского округов, просто посмотрев в окна квартир.

Напомним, это уже не первое иллюминационное шоу на аттракционе. Впервые цветом российского триколора омичей поздравляли с Днем народного единства. А совсем недавно семья с помощью подсветки узнала пол своего ребенка, таким образом было организована гендер-вечеринка.

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