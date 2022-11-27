Третью зиму в квартире от +10 до +14 градусов: омич замерзает в квартире из-за бездействий управляющей компании

Фото: «Инцидент Омск».

В омских социальных сетях житель Омска разместил пост о том, что третий год подряд замерзает в своей квартире. При этом управляющая компания не реагирует на его жалобы - диспетчер принимает звонки, но слесарь не приходит.

- Не знаю уже куда обращаться, кому писать и звонить. Третий год проживаю по адресу город Омск, улица Мостоотряд, 63, и третью зиму в квартире от +10 до +14 градусов, до +16 градусов при прогревании помещения. Сейчас примерно такая же температура, а ведь зима еще даже не началась. Отопление в должной мере не доходит. Намерзает лёд на потолке, окнах. Батарея либо едва теплая, либо холодная. Вынужден находиться в квартире в теплой одежде и греться от тепловентилятора - при этом, всё равно холодно, - красноречиво сообщил мужчина 26 ноября.

Дальше омич поясняет, что у него нет сил жить в ледяной квартире и приводит действующие нормативы на условия проживания. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», ГОСТу Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 температура в квартире должна быть не менее 18-20 градусов тепла. В угловых комнатах квартир температура воздуха должна быть выше на 2 градуса (22 градуса).

- В этом году наш дом прикрепили к Управляющей Компании ООО «Арт Клининг Домострой» - не один раз вызывал слесаря для проверки батареи, никто не приезжает. Диспетчер не может подсказать, как работает слесарь, а в бухгалтерии трубки не берут. Со стороны старшей по дому никакого содействия нет, живёт она не в этом доме, на жильцов ей всё равно, - сообщил омич.

Также мужчина рассказал, что к нему приезжали работники компании «Омск РТС» в прошлом году: замерили температуру в квартире, развели руками, поясняя, что в котельной подается достаточное тепло. Значит, вопросы нужно задавать своей УК.

- Нет сил жить в холоде. Какое-то время терпеть можно было, в надежде, что при обращении проблему ликвидируют, но сейчас уже приходит понимание - проблему не хотят решать, - завершил свое обращение мужчина. И приложил к обращению фотографию потолка квартиры с каплями конденсата, который не просыхает в этой мерзлоте.

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