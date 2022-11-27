Омский Роспотребнадзор с начала года выявил 730 нарушений в социальном общепите

Детям в садах и школах выдают блюда меньшего веса и калорийности, чем установлено нормами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление Роспотребнадзора по Омской области отчиталось о состоянии социального общепита за 9 месяцев. В этом году были проведены 864 проверки столовых в школах, детских садах и больницах. Под наблюдение попали 190 детских садов, 663 школ и 11 больниц и организаций соцобслуживания населения. Нарушения выявлены в ходе 730 проверок (84,5%).

Наиболее частые нарушения связаны с обвесом блюд, несоблюдением норма сбалансированного питания, несоблюдением условий отбора и хранения суточных проб и даже условий хранения и реализации пищевой продукции. В некоторых случаях сотрудники столовых плохо промывали или использовали посуду, неверно маркировали инвентарь.

- Помимо того, в процессе проверок проводился отбор проб готовых блюд и пищевых продуктов по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям, на соответствие калорийности и химического состава, технологической документации, температуры готовых блюд и взвешивание порций. В итоге выявлено 7 нестандартных проб по физико-химическим показателям, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Информация о некачественной и фальсифицированной продукции направлена в региональные УМВД, УФАС, Управление контрактной системы, минтруд, минздрав, прокуратуру и производителям.

Всего специалистами управления составлено 880 протоколов об административных правонарушениях. Ответственные за питание омичей по итогам были оштрафованы на 1 миллион и 275 тысяч рублей. 102 учреждения отделались предупреждениями.

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