Многолетний озноб: на протяжении трех лет подряд три района Омской области не могут получить паспорта Ростехнадзора о готовности к отопительному сезону

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сибирское управление Ростехнадзора завершило проверки готовности районов нескольких областей к отопительному сезону. Напомним, что документы должны быть готовы к концу текущего месяца. Проверка касалась Новосибирской, Томской, Омской и кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай к отопительному периоду 2022–2023 годов. В итоге результаты показали, что из 443 сибирских муниципальных образований паспорта готовности еще не получили 35. В названных регионах 11 не видели таких документов уже три года подряд. В Омской области - в аутсайдерах отопительной готовности оказались Усть-Ишимский район, и Омский район и Кормиловское городское поселение.

- Муниципальные образования, не получившие паспорт готовности, обязаны продолжить работу по устранению выявленных нарушений для получения положительного акта готовности, - предупредило управление Сибирского Ростехнадзора.

Отметим, что паспорт готовности муниципалитета выдается по итогам технической комиссии о должной подготовке местных теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Такой документ могут не выдать, если не проводилась диагностика безопасности при эксплуатации действующих и новых котельных. По итогам нее котельные получают разрешение на допуск. Также на выдачу паспорта готовности может повлиять отсутствие запасов топлива или использование оборудования без его проверки. Теперь перед получением паспорта нужно выявить все нарушения и недочеты.

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