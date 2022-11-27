Пропавший неделю назад омич найден мертвым

Фото: поисковый отряд «ДоброСпас».

С 19 ноября в Омской области шли поиски пропавшего накануне 34-летнего мужчины. Поисковый отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил, что пропавший омич по имени Марат найден мертвым.

- Несмотря на сильный мороз, сегодня, 26 ноября, волонтёры совместно с сотрудниками полиции провели поиски в посёлке Ачаирском. К сожалению, обнаружили мужчину уже мёртвым, - рассказали волонтеры. Сейчас в регионе продолжаются поиски 16-летнего Евгения Грудянкина. Парень числится в списке пропавших с 24 ноября.

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