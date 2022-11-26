В Омске начальника депутата-дебоширки Степаненко наградили медалью «За Содружество»

Фото: АО Омскэлектро

Руководитель муниципального предприятия АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский получил награду от председателя областной профсоюзной организации работников жизнеобеспечения председатель организации Лидии Герасимовой. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Профсоюзы отметили активную работу Жуковского по развитию социального партнерства с Общероссийским профессиональным союзом работников жизнеобеспечения. Он был удостоен медали за «За Содружество».

Кстати, ранее лауреатами такой награды были лишь губернатор Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский.

Напомним, что советником гендиректора «Омскэлектро», директором по общим вопросам и коммуникациям, председателем профкома работает сандально известная депутат Горсовета Анна Степаненко, которая прославилась своим недружественным поведением в отношении своей соседки Камилы Адамсон. Правда, за свои выходки народная избранница отделалась административным штрафом в 500 рублей.

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