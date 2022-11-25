Омич взял в кредит 6 млн рублей, добавил своих 400 тысяч и отдал мошенникам

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Еще один житель Омска повелся на уловки телефонных аферистов. Из-за своей доверчивости он лишился 6,4 млн рублей.

В полицию пришел 56-летний омич. Он рассказал, что ему позвонили якобы из банка и пояснили, что на его счет покушаются киберпреступники.

- Звонившие разъяснили, что необходимо срочно снять свои сбережения, взять кредит на максимально возможную сумму и перевести на так называемые «безопасные» счета, - рассказали подробности в УМВД России по Омской области.

Мужчина доверился неизвестным, взял кровные 400 тысяч, а еще неожиданно одобренные кредитные 6 млн рублей. Всю сумму он перевел согласно инструкции.

И лишь когда пришло время первого платежа по кредиту, он понял, что стал жертвой мошенников. Теперь расследованием уголовного дела занимаются оперативники.

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