Улучшить и фигуру, и самочувствие: омский врач рассказывает, почему стоит считать калории

Фото: минздрав Омской области.

Самый эффективный способ похудеть и улучшить своё самочувствие - контроль за калорийностью питания. Это необходимо для того, чтобы поддерживать достойную физическую форму и сделать свой рацион более сбалансированным. Подробнее об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики омской городской поликлиники №8, врач-терапевт Светлана Иванова.

- При грамотном подходе к этому вопросу можно кардинально изменить своё пищевое поведение. В этом случае совсем не обязательно отказываться от своих любимых блюд, просто употреблять продукты с учетом их калорийности и потребности в количестве калорий индивидуально для каждого человека. Для этого нужно рассчитать суточную потребность в калориях по полу, возрасту, весу. При таком подходе не требуется жёсткой диеты, а показаны лишь лёгкие ограничения, которые не приводят к стрессу, из-за которого могут быть срывы. Также не должно быть ограничений в плане поступления в организм достаточного количества белков, жиров и углеводов. Для этого необходимо сохранять рамки коридора калорийности, - отметила доктор.

Помимо правильного питания важно не забывать о занятиях спортом в умеренном объёме. Обязательным условием является ходьба не менее 40 минут в день. Это позволит сохранить хорошую физическую форму. Спустя 2,5-3 месяца формируется привыкание к своему новому рациону и дальше это должно стать нормой жизни.

Чтобы без срывов следовать диете необходимо составлять рацион питания. Отработанное меню и все достигнутые результаты нужно фиксировать в письменном виде, то есть вести дневник питания. Он поможет контролировать результаты и корректировать рацион. И еще очень важный момент – нужно принимать пищу по «голоду», а не по «аппетиту».

Следуя этим правилам человек может как можно дольше оставаться здоровым, иметь хорошую физическую форму и завидную фигуру.