Многодетные и предпринимательницы: как выглядит среднестатистическая омичка

В Омской области много женщин-предпринимателей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии Международного женского дня минтруда Омской области составил демографический портрет жительницы региона. Картина весьма любопытная.

Среднестатистическая омичка - это либо многодетная мать, либо предпринимательница. Сейчас экономическая активность и занятость женщин очень высока.

- Уровень трудовой активности жительниц Омской области сопоставим с уровнем трудовой активности мужчин. Их численность составляет около 446,4 тыс. человек, то есть 48 %, - пояснил глава ведомства Владимир Куприянов.

Среди трудящихся более 159 тысяч, а это 36 % - женщин-руководителей. Порядка 28 тысяч омичек заняты предпринимательством.

Также увеличилось число занятых в собственном домашнем хозяйстве по производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для реализации – 12,9 тысяч.

Между тем, выросло количество женщин, реализовавшихся в роли матерей. Если в 2013 году в Омской области проживали 18,8 тысяч многодетных семей, в которых воспитывались 59,7 тысяч детей, то в 2023 году количество таких ячеек общества стало почти в два раза больше.

Отметим, что каждый четвертый ребенок в регионе проживает в многодетной семье. А за рождение и воспитание пятерых и более детей почти 1,5 тысяч омичек награждены государственной наградой Омской области – медалью «Материнская слава».

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