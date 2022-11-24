Деликатес наш!: из Омской области пытались вывести в Казахстан свыше 200 килограммов черной и почти одну тонну красной икры

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Омской области

Специалисты управления Россельхознадзора по Омской области предотвратили вывоз более 200 килограммов черной икры в Казахстан.

На пункте пропуска «Исилькуль» 22 и 23 ноября 2022 года сотрудники ведомства задержали два машины, пытавшиеся вывезти рыбную продукцию из Российской Федерации в Республику Казахстан.

При досмотре в автомобилях обнаружили предположительно свыше 250 килограммов черной и свыше 850 килограммов красной икры, а также примерно 3 тонны свежемороженой рыбопродукции.

Вывезти из территории Омской области икру и рыбную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов.

Сейчас специалисты Россельхознадзора с правоохранителями проводят детальный досмотр грузовиков, анализируют предоставленную документацию и маркировки на предмет их соответствия фактическому грузу.

Напомним, ранее ведомство пресекло вывоз более тонны мясной продукции в Республику Казахстан.

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