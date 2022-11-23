Омские студенты-целевики медицинских колледжей будут получать дополнительную стипендию

Студентам-медикам заплатят по 3000 рублей ежемесячно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в начале осени губернатор Омской области Александр Бурков в бюджетном послании на следующий год поручил ввести целевое обучение и дополнительную стипендию для студентов медицинских колледжей. Возможно, предусмотреть компенсацию за аренду жилья студентам и выпускникам после трудоустройства. Сегодня первый заместитель министра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев внес проект такого постановления.

- С 2023 года студенты, заключившие договор о целевом обучении по специальности «лечебное дело», будут ежемесячно получать 3000 рублей в качестве стипендии, а также компенсацию расходов на аренду жилья во время обучения. В планах - ввести ежегодные выплаты целевикам, которые после выпуска устроились работать в ФАП от 50 до 100 тысяч рублей. Получить выплату «целевик» сможет, отработав не меньше года после выпуска, то есть мера начнет действовать не ранее 2024 года, - сообщили в пресс-службе правительства.

Начать прием заявлений на конкурс планируют в декабре 2022 года. Меры поддержки профинансируют из областного бюджета.

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