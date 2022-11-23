«Газпром межрегионгаз Омск» взыскал с потребителей-должников в судебном порядке больше 940 млн рублей

С потребителей разных категорий в пользу поставщика взыскана просроченная задолженность за потреблённый природный газ на общую сумму 942,6 млн рублей (включает сумму госпошлины и пени). Основанием для взыскания долга стали 1736 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов.

С юридических лиц, относящихся к категории теплоснабжающие организации, по решениям судов взыскана задолженность на сумму почти 850 млн рублей.

Физические лица добровольно до вынесения судебных решений погасили более 2,3 млн рублей долга, после – 5,7 млн рублей. Принудительно взыскано службой судебных приставов 3,3 млн рублей.

«Претензионно-исковая работа продолжается. С начала ноября в суды различных инстанций подано 37 исковых заявлений», – отметил начальник юридического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Николай Чечуков.