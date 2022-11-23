Омский губернатор Бурков вручил ордена Мужества семьям четверых военнослужащих, погибших в СВО

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков вручил высокие госнаграды родственникам четырёх павших в СВО омичей.

- Для того, чтобы объяснить ребенку, что такое патриотизм, не надо много красивых пафосных слов, нужно просто рассказать биографии тех, кого мы сегодня чествуем и вспоминаем, - там мы найдем ответы на многие вопросы: что такое честь, долг, мужество и любовь к Родине, - произнес глава региона в ходе чествования.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

За боевые заслуги орденом Мужества награжден посмертно полковник Юрий Варакин, погибший при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР. Награду вручили его супруге Наталье Варакиной.

Аналогичным орденом посмертно капитан Семен Иванина. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Награда передана супруге Яне Иванине.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награждён посмертно сержант Дмитрий Гришин. Награду приняла жена героя Наталья Гришина.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден медалью «За боевые отличия», медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени и Орденом мужества (посмертно) капитан, старший преподаватель 242 УЦ ВДВ Дмитрий Чехлов. Под командованием капитана Чехлова было предотвращено 12 попыток организации засады диверсионно-разведывательных групп противника на колонны нашей техники. Награды переданы супруге Юлии.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

После торжественной церемонии глава региона побеседовал с женами бойцов. По мере обращений им будет оказана необходимая помощь в хозяйстве.