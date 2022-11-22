Александр Бурков открыл в Омске Форум молодых лидеров «Россия - Центрально-Азиатский регион»

Форум собрал более 200 участников из шести стран. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Молодость и острый ум их главные козыри. В Омске уже второй год собираются участники форума молодых лидеров «Россия - Центрально-Азиатский регион». Ребята из России и Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана объединяются на тематических площадках, чтобы сплотить свои народы.

- Я уже четвертый год живу в России, учусь в Российском технологическом университете Москвы, и второй год участвую в форуме. Считаю, что такие мероприятия способствуют объединению наших народов. Например, конфликт Таджикистана и Кыргызстана. Несмотря на все политические распри, мы познакомились здесь с хорошими ребятами и достигли взаимопонимания, - рассказал «КП-Омск» Ашур Фашхали.

И действительно, масштабное мероприятие сплотило более 200 участников из шести стран. Ребята обсуждают историю, культуру и особенности быта своих народов. Такая практика позволяет глубже узнать своего соседа по приграничным территориям, а также наладить более тесное сотрудничество.

На торжественном открытии форума гостей поприветствовал губернатор Омской области Александр Бурков.

- Сотни лет Россию и страны Центральной Азии связывают партнерство и добрососедские отношения. Во многом это обусловлено историей наших государств и совместным опытом развития в рамках единого – советского государства. Омская область имеет большой опыт партнёрства со многими странами Центральной Азии, особенно с Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном. Эти отношения дают высокие экономические результаты. Но нам важны не только цифры экономических отношений. Не менее важно и культурное взаимодействие. Наш регион один из самых многонациональных в России, - отметил глава региона.

Гостей региона поприветствовал губернатор Омской области Александр Бурков. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Культурное взаимодействие поддерживают все участники форума. Многие являются студентами факультетов международных отношений, и их серьезнее всех волнует развитие добрососедского сотрудничества, особенно в период «геополитического шторма».

- В нашем мирном пространстве, которое существует между Россией и Центральной Азией, сейчас относительно все хорошо. Однако за былые грехи наших предков с обеих сторон мы будем расплачиваться. И делать мы это будем частью потерянной истории. Поэтому я считаю, что нужно сохранять в себе наш нерушимый дух, патриотизм и не забывать о нем. А обязательно восхвалять нашу культуру, наши народы и не в коем случае его не корить, - считает студентка МГИМО Танзиля.

В Омской области работа в дружественном направлении ведется постоянно. Ведь в регионе проживает не менее 120 национальностей, которые являются неотъемлемой частью сибирской истории. В межкультурном просвещении помогает общественная организация «Казахи Омска». Ее руководительница Торгын Ашенова рассказала «КП-Омск», что на протяжении многих лет они рассказывают омичам о казахском народе, ищут исторические документы и организовывают тематические встречи. Вместе с представителями других диаспор просветительская работа проводится с образовательных учреждениях и специальных мероприятиях.

Такое рвение омичей поддерживает ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Александр Кадырбаев.

- Советский Союз невозможно, наверное, восстановить. Уже установились многие экономические отношения. Здесь просто нужно над собой каждому работать, чтить историю, и лишь тогда можно достигнуть взаимопонимания, - прокомментировал «КП-Омск» Кадырбаев.

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