«Космическая одиссея» в Омске: как коллекционные монеты рассказывают историю освоения космоса на рубеже веков

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В ноябре в Омской академии МВД России была открыта выставка «Космическая одиссея», посвященная истории освоения космоса в монетах.

Экспозиция состоит из 13 стендов с изображением памятных монет и их описанием. Каждая представленных монет относится к определенному моменту в истории изучения и освоения космического пространства - от 450-летия Галилео Галилея до 60-летия первого полета в космос. Все они были выпущены различным тиражом - от 150 до 1 миллиона штук.

Попасть на данную выставку, организованную Центробанком, обычным людям не так просто. Она доступна только для курсантов и преподавателей академии МВД России. Однако «КП-Омск» удалось посетить ее и узнать все о памятных монетах.

Монета «60-летие первого полета человека в космос» Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Монета «60-летие первого полета человека в космос»

Выставку открывает стенд, который рассказывает о монете из серебра 925 пробы номиналом 25 рублей, посвященной 60-летию первого полета человека в космос. Ее вес 169 граммов, а диаметр - 60 миллиметров. Тираж - 500 штук.

В описании говорится: если полет Юрия Гагарина на аппарате «Восток-1» в открытый космос, состоявшийся 12 апреля 1961 года, длился всего 108 минут, то МКС (Международная комическая станция) находится в пилотируемом режиме уже более 20 лет.

Напомним, с тех пор каждый год 12 апреля в России отмечают День космонавтики.

Монета «40-летие первого космического полета Ю.А. Гагарина» Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Монета «40-летие первого космического полета Ю.А. Гагарина»

Эта монета номиналом 100 рублей отсылает, как и предыдущая, к одному из главных событий не только российской, но и мировой космонавтики - первому полету человека в открытый космос. На ее реверсе, кроме изображений Земли и летательных аппаратов, присутствует и портрет Юрия Гагарина в скафандре. Отчеканено было всего 750 подобных монет.

Информация на стенде гласит, что сообщение о первом в мире полете человека в космическое пространство зачитал знаменитый диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан. Для этого его вызвали из отпуска.

Монета «50 лет первого полета человека в космос» Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Монета «50 лет первого полета человека в космос»

Как и две выше упомянутые, была выпущена в честь круглой даты с момента первой полета человека в космос. На реверсе - изображение Юрия Гагарина в скафандре на фоне звездного неба.

Данная монета номиналом 1 тысяча рублей была изготовлена в 2011 году из чистого золота тиражом 500 штук.

Монета «50-летие начала исследования Луны космическими аппаратами» Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Монета «50-летие начала исследования Луны космическими аппаратами»

Данная монета из серебра 925 пробы номиналом 3 рубля посвящена пуску ракеты «Луна-2» 14 сентября 1959 года, доставившей на спутник Земле вымпел с гербом СССР. Она была выпущена тиражом в 5 тысяч штук в 2009 году. По весу она почти в пять раз легче предыдущей - 31 грамм. Из примечательных деталей - на реверсе монеты, кроме самого летательного аппарата, можно увидеть изображение Земли, выполненное в цвете.

С событием, в честь которого и была изготовлена данная памятная монета, связана одна интересная история.

- На следующий день Никита Хрущев во время визита в США говорил американскому президенту, что советский вымпел, «как старожил Луны», будет приветствовать американский, когда его доставят на земной спутник. Так началось соревнование двух сверхдержав, - говорится в описании.

Как известно, лунная гонка завершилась не в пользу Советского Союза. Первым и единственным человеком, побывавшим на Луне, стал американский астронавт Нил Армстронг. Произошло это спустя десять лет после запуска советского летательного аппарата - в 1969 году.

Монета «Наука» Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Монета «Наука»

Монета номиналом 3 рубля, выпущенная в 2000 году тиражом в 5 тысяч штук, отсылает к важным событиям космической отрасли на рубеже эпох. На ней можно увидеть как первый искусственный спутник Земли, так и первый выход космонавта в открытый космос, запуск ракеты-носителя с космодрома. Не обошлось и без изображений атома и части таблицы Менделеева, элементы которой можно найти в космическом пространстве.

Монета «Космические войска» Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Монета «Космические войска»

Данная памятная монета номиналом 1 рубль вышла тиражом в 7,5 тысяч штук в 2007 году. Является самой маленькой из представленных в экспозиции - диаметр 25 миллиметров. На ее реверсе изображена пусковая площадка космодрома.

Она посвящена Космическим войскам ВС РФ, которые были созданы в 1957 году, когда был произведен запуск первого искусственного спутника нашей планеты. За свою долгую историю данный род войск принял участие в выводе на орбиту множества космических аппаратов. Только за 2020 год таких было 800.

Монета «50-летняя годовщина со дня первого выхода человека в открытый космос» Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Монета «50-летняя годовщина со дня первого выхода человека в открытый космос»

Монета номиналом 3 рубля была отчеканена в 2015 году тиражом 5 тысяч штук в полувековую годовщину со дня первого выхода человека в космическое пространство.

Первый в мире выход в открытый космос совершил 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов. За бортом корабля «Восток-2» он провел 12 минут 9 секунду. Тогда находиться снаружи летательного аппарата было крайне небезопасно. Леонов посчитал, что три или четыре из семи нештатных ситуаций могли оказаться для него смертельными. Так, проблемы возникли из-за разницы давлений - скафандр увеличился в размере, что мешало вернуться внутрь корабля.

Монета «450 лет со дня рождения Галилео Галилея» Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Монета «450 лет со дня рождения Галилео Галилея»

Коллекционная монета номиналом 25 рублей, посвященная 450-летию со дня рождения великого астронома Галилео Галилея, была выпущена в 2014 году самым маленьким тиражом, среди представленных в экспозиции, - 150 штук.

Галилей в начале 17-го века соорудил телескоп с увеличением в 32 раза, с помощью которого стал наблюдать за небесными телами. Итальянскому ученому удалось увидеть рельеф Луны и даже рассмотреть горы на ее поверхности. Однако его главное открытие - спутники Юпитера. Благодаря ему удалось опровергнуть раннюю теорию о том, что Земля - центр Вселенной.

Монета «Международный год космоса» Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Монета «Международный год космоса»

Отчеканена монета номиналом 3 рубля была в международный год космоса в 1992 году. Она стала самой массовой из всех, что есть в экспозиции выставки - 1 миллион штук.

За выпуском монеты последовало множество важных для российской космической отрасли событий - создание госкорпорации Роскосмос (1992 год), подписание соглашения между РФ и США о создании Международной космической станции (МКС) (1993 год), начало сборки МКС на околоземной орбите с запуском российского блока «Заря» (1998 год).

Монета «50-летия запуска первого искусственного спутника Земли» Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Монета «50-летия запуска первого искусственного спутника Земли»

В 2007 в честь 50-летия с момента запуска первого искусственного была выпущена монета номиналом 3 рубля. Разошлась она тиражом 10 тысяч штук.

Первый искусственный спутник Земли, представляющий собой шар диаметром 58 сантиметров и весом около 84 килограммов, был выведен на орбиту нашей планеты 4 октября 1957 года. Его запуск стал началом космической эры.

Монета «Столетие российско-французского союза» Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Монета «Столетие российско-французского союза»

В 1993 году была отчеканена серебряная монета номиналом 3 рубля. Ее выпуск был посвящен 100-летию российско-французского союза. Трехрублевая монета диаметров 39 миллиметров разошлась тиражом в 40 тысяч штук.

Франция в 1966 году стала первой страной мира, с которой Советский Союз стал сотрудничать в космической сфере. Все начиналось с совместных исследований, а завершилось пилотируемыми полетами.