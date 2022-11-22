Житель Омска не смог оспорить в суде призыв по частичной мобилизации

Какое заболевание было у мужчины не уточняется Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне Советский районный суд рассмотрел иск омича о признании незаконным решения призывной комиссии по мобилизации.

Мужчина рассказал в суде, что ему пришла повестка, с который он пришел в пункт предварительного сбора граждан. В тот же день его оттуда направили в военно-полевой лагерь, расположенный в Черёмушках. О том, что у него есть заболевание, препятствующее прохождению службы, он никому не сообщил. Последний раз медучреждение омич посещал в 2008 году, тогда ему и был поставлен диагноз. Отметим, какое конкретно заболевание было у истца пресс-служба районного суда не сообщает.

При обращении в судебную инстанцию омич думал, что он не может быть мобилизован из-за имеющегося у него заболевания.

В военный комиссариат Центрального и Советского административных округов Омска и военный комиссариат Омской области мужчина о наличии диагноза не сообщал. Не сделал он этого и в пункте предварительного сбора граждан, и при прохождении призывной комиссии по мобилизации. Согласно закону, он был должен был это сделать в двухнедельный срок еще в 2008 году сразу после постановки диагноза.

Суд не нашел нарушения прав истца и отклонил исковые требования в полном объеме. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, ранее в суды Омской области с цель отменить и признать незаконными решения призывных комиссий по мобилизации обратились три мужчины.

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