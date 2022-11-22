Омичка получила 8 месяцев условно за недовольство повышением тарифа на проезд

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Накануне Кировский районный суд вынес приговор омичке, обвиняемой в публичных призывах к экстремистской деятельности против властей в соцсетях.

Суд установил, что 5 декабря 2019 Кривова Н, используя мобильное приложение социальной сети «ВКонтакте», оставила в паблике «Омск Live» под постом «Тариф на проезд в г. Омске хотят поднять до 48 рублей» комментарий, побуждающий к совершению экстремистских, насильственных действий в отношении городской исполнительной власти.

- Подсудимая в судебном заседании от дачи показаний отказалась, при этом пояснила, что умысла к призыву на совершение насильственных действий в отношении представителей власти города Омска не имела, написала данный комментарий ввиду возникших у нее негативных эмоций после прочтения новости об отмене маршрутов и повышении тарифа на проезд в городском пассажирском транспорте, - рассказали в пресс-службе Кировского районного суда.

Суд дал Кривовой Н. 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Кроме этого, ей запретили заниматься администрированием сайтов в интернете в течение 1 года.

Напомним, ранее в Омске мужчина получил 1 год условно за оскорбление женщин в социальных сетях.

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