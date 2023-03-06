Поедем посверлим: Омск вошел в ТОП-10 рейтинга России по стоматологическому туризму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии Международного дня зубного врача российский сервис бронирования отелей Tvil.ru провел опрос среди пользователей сетей на тему оптимальных мест для стоматологического туризма в пределах России. Сервис ссылается на то, что направление набирает обороты.

Чаще других в ответах респондентов мелькала Тверь, ее выбрал 21% опрошенных, и в основном это жители столицы. Чуть меньше - всего 18% за пролеченными зубами летят в Краснодар. 17% проголосовали за Новосибирск.

Всего 5% опрошенных обращались к омским стоматологам, но тем не менее, это 7 место в рейтинге. Свою популярность в направлении город занял благодаря сдержанным арендным ставкам для стоматологических клиник. Из-за ренты на коммерческую площадь на 30-60% ниже, чем в центральной части страны, стоимость медуслуг здесь тоже оказалась приемлемой.

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