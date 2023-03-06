Заключенного в тюрьму экс-главу Тевризского района Омской области признали банкротом

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Арбитражный суд Омской области признал банкротом бывшего главу Тевризского района Вячеслава Тарасова, который не может выплатить долг по кредиту в размере 516 тысяч рублей. Сейчас Тарасов отбывает наказание в омской исправительной колонии № 8. Он прислал из колонии отзыв, где не возражал против признания его несостоятельным и просил ввести в отношении него процедуру реализации имущества. Сидит экс-чиновник за хищение 8,2 миллиона рублей.

- В суде установлено, что фигурант дела, используя свое служебное положение председателя ПСПК «Тевриз», выступая от его лица при совершении сделок, давая указания подчинённым ему работникам о подписании и составлении фиктивных заведомо ложных документов, действуя путём обмана и злоупотребления доверием должностных лиц министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в 2016–2018 годы похитил в качестве субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по договору денежного процентного займа на общую сумму 8,2 млн рублей, чем причинил ущерб Российской Федерации и Омской области в особо крупном размере, - сообщала ранее прокуратура Омской области в СМИ.

С 2010 по 2015 год Тарасов возглавлял Тевризский район. В 2013 году проходил по уголовным делам о превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов на строительство жилья и ремонт дорог. Сейчас отбывает назначенный судом срок - почти 4 года колонии.