Банда оконщиков разводила пенсионеров Омска на бесполезные ремонты за 190 тысяч рублей

Программа у мошенников была федеральная, а вот деньги пенсионерам приходилось отдавать кровные. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кировский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 10 омичей. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Целая банда «оконщиков» орудовала в Омске в 2017 году. Преступники обзванивали пожилых людей и предлагали им услуги по диагностике пластиковых окон, дверей и других коммуникаций, обосновывая свои действия некой федеральной программой.

Когда люди соглашались, к ним приходил мастер, который обязательно находил какие-то дефекты или недостатки. Предлагая дорогостоящий ремонт, он якобы договаривался с руководством на скидку. Бывало, цены доходили до 190 тысяч рублей.

- Чтобы потерпевший не отказался от данной услуги, фигурант дела якобы совершал звонок своему руководителю и убеждал его сделать скидку для потерпевшего. После получения денежных средств к потерпевшему приходил другой соучастник, который выполнял ремонтные работы, стоимость которых оценивалась многократно дешевле, - уточняют в областной прокуратуре.

Следствию удалось доказать 12 фактов таким преступлений на сумму более миллиона рублей. Но в содеянном никто вину не признал. Правда, личные автомобили у них изъяли в целях возмещения ущерба потерпевшим.

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