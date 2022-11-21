Жена, теща и тесть: омич организовал семейный наркобизнес

Первое заседание по делу пройдет 6 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 декабря состоится рассмотрение громкого процесса по организации семейного наркобизнеса. Участникам сговора вменяют покушение на сбыт и сбыт наркотических веществ.

Хотя все фигуранты уголовного дела и отказались от дачи показаний, а свою вину вовсе не признали, следствие всё же настаивает на обвинении. При этом, есть все весомые доказательства.

Происходило все в 2021 году, когда житель Ленинского округа Омска решил заняться продажей наркотиков. К этому он привлек гражданскую супруга, а также ее мать и отчима. У каждого была своя роль в банде.

- Его сожительница выполняла роль оптового сбытчика, занималась фасовкой наркотиков на более мелкие партии, передавала их своей матери и отчиму для продажи потребителям в розницу, а также отслеживала поступление денежных средств от покупателей и передавала их организатору, - рассказывают в областной прокуратуре.

Когда семейку поймали оперативники, было найдено 450 гр. «синтетики», которая была прикопана во дворе частного дома. Со следствием омичи сотрудничать не стали, теперь им грозит до 20 лет лишения свободы. Каждому.

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