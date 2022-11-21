12 лет тюрьмы грозит водителю, насмерть сбившему подростка в Омской области

Парень шел по проселочной дороге вечером. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сбившему подростка в Омской области водителю грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

- СУ Следственного комитета России по Омской области заведено уголовное дело в отношении ранее судимого 42-летнего жителя села Глуховка Омской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ ,- пишет СК.

Благодаря следователям открылись новые подробности. То есть, водитель «семёрки», скрывшийся с места ДТП, уже имел судимости. А наезд на пешехода он совершил около 18.30 в районе села Тургеневка.

Напомним, что пострадавшего мужчина бросил на месте ДТП и уехал. При задержании оперативники обнаружили у подозреваемого алкогольное опьянение. Однако он уверял, что употреби алкоголь после жуткой трагедии.

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