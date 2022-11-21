Неизвестный сбил 17-летнего парня и скрылся с места ДТП в Омской области

Водитель отрицает наличие алкогольного опьянения в момент ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция нашла подозреваемого в смерти 17-летнего пешехода, который в минувшие выходные умер от полученных травм после наезда автомобиля в Калачинском районе.

- Водитель задержан - это 42-летний житель Калачинского района, он доставлен в отдел полиции, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Все произошло около 19.10 20 ноября. Вдоль дороги Калачинск - Ивановка шел юный омич. В это время на него наехал автомобиль, который скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего умирать.

Подозреваемого поймали. Это воитель автомобиля ВАЗ-2107, который в момент задержания оказался пьян. Правда, факт содержания алкоголя в момент преступления он отрицает.

На мужчину уже составлены протоколы за административные правонарушения. Вопрос о возбуждении уголовного дела будут решать следователи. Материалы дела отправлены на изучения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Махнул на красный: в Омске водитель ЗИЛа на полном ходу сбил насмерть 11-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходнику

В Омске на пешеходном переходе под колесами грузовика погиб 11-летний ребенок из-за того, что водитель помчался на красный (подробнее)