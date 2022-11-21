В Омске семейная пара узнала пол ребенка по подсветке колеса обозрения

Фото: телеграм-канал парка аттракционов «Вокруг света»

Светящееся колесо обозрения в парке Зеленый остров не только радует омичей своей невероятной подсветкой, но и рассказывает о важных событиях.

4 ноября колесо мерцало цветами триколора в честь Дня народного единства, а вот на минувших выходных оно стало розовым. Как рассказали в администрации парка аттракционов «Вокруг света», у них состоялось гендер-пати.

- На Зеленом острове прошло бейби-пати по определению пола ребенка! Сначала колесо загоралось попеременно голубым и розовым цветами, а затем под овации и радостные крики родственников «Дочка!» - стало розовым, - пояснили организаторы.

Напомним, что новое колесо обозрения является самым высоким за Уралом.

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