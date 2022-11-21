Север Омской области вновь испытывает проблемы с подачей газа

Жителей заверяют, что проблем с поставками ресурса нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередные морозы вновь «выдавили» одну из главных проблем Омской области - газоснабжение севера региона. 18 ноября ОАО «Тевризнефтегаз» предупредило потребителей об ограничении поставок газа в Тарском, Знаменском и Тевризском районах.

Однако, тему тут же подхватили в региональном минпроме, пояснив что данная мера касается исключительно предприятий, а не жителей. В частные в дома голубое топливо поставляется без изменений.

- Обращаем внимание, что промышленные потребители газа обязаны иметь резервное топливное хозяйство с необходимым запасом топлива на случай снижения давления в газотранспортной системе при похолоданиях и увеличенном отборе газа, - напомнили в минпроме.

К слову, проблемы с Тевризской скважиной наблюдаются около десяти лет. Особенно это ощутимо в сильные морозы, когда потребление ресурса увеличивается, а давление в газопроводе падает. Мощностей не хватает от слова - совсем. Люди мерзнут в своих домах, переводя помещения на альтернативные источники обогрева.

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