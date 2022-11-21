Магнитная буря накроет Омскую область 21 ноября

Влияние Солнца стабилизируется ближе к вечеру. Фото: Иван ВИСЛОВ

21 ноября Омскую область накроет магнитная буря. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца института имени Лебедева РАН.

Активное влияние магнитных лучей продолжится с 6.00 до 10.00. В целом, продолжительность неблагоприятных условий продлится до 18.00.

Как и полагается, при активном влиянии геомагнитной активности местные жители могут испытывать недомогание. Остро почувствуют сегодняшний день метеозависимые люди.

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