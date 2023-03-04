Для ускорения ремонта Ленинградского моста мэр Омска хочет его перекрывать раз в неделю

Фото: телеграм-канал Сергея Шелста Фото: пресс-служба администрации города Омска

4 марта мэр Омска Сергей Шелест побывал на Ленинградском мосту. Сейчас на объекте ведет капитальный ремонт ООО «СтройТраст».

Ради выполнения работ объект частично перекрыли, поэтому движение в центре города зачастую затруднено. В связи с этим градоначальник предлагает раз в неделю перекрывать сооружение для проезда автомобилей.

- По просьбе строителей приняли решение на постоянной основе раз в неделю, скорее всего в ночь с субботы на воскресенье, закрывать движение по мосту с 23:00 до 5:00. Это позволит выполнять необходимые работы несколько оперативней, - пояснил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Градоначальник также отметил, что на объекте ежедневно работают порядка 40 специалистов. Они трудятся не только на открытых участках, но и в теле самого моста, на сооружении временных подъездных путей.

- Подчеркну: на первом месте — общестроительные работы. Мы должны сдать мост в установленные сроки и вернуть городской трафик на этом участке в нормальное состояние, - уточнил мэр.

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