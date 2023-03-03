В Омской области житель Тары принял на грудь и начал палить из ружья

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Тарскому району поступил тревожный звонок: в Таре незнакомец палит из ружья. На место выехала опергруппа.

- Прибывшие в считанные минуты сотрудники полиции обнаружили в указанном очевидцами гаражном комплексе мужчину в состоянии опьянения. Его задержал сотрудник уголовного розыска. Там же обнаружено и изъято охотничье ружье и семь гильз, - сообщили в пресс-службе полиции.

Оказалось, что 34-летний тарчанин поехал со своим другом на лесоделяну. Мужчины прихватили с собой спиртное и оружие. Напарник стрелка отлучился из машины на некоторое время: приятель, оставшийся в авто заскучал. Чтобы хоть как-то себя развлечь, мужчина принял на грудь, а затем схватился за ружье, кстати, зарегистрированное на друга, а не него самого.

- Оба мужчины собирались выехать на лесоделяну, однако их автомобиль УАЗ застрял на выезде из города, а попытки вызволить его не увенчались успехом. Старший из фигурантов решил вернуться домой, а младший – остался у машины. Сначала он забрался в салон, поспал там некоторое время, а позже обнаружил внутри чехол с ружьем и бутылку алкоголя, которую тут же выпил. Спрятав оружие под курткой мужчина отправился в гаражный кооператив, чтобы, с его слов, пострелять, - добавили правоохранители.

Скучающий и пьяный, тарчанин начал палить по установленной цели - воротам случайно выбранного гаража. По оценке владельца имущества, сумма ущерба составила почти 43 тысячи рублей. За умышленное повреждение чужого имущества следователь завел уголовное дело. Также правоохранители решают что делать с чужим ружьем, оно может добавить антигерою еще одну уголовную статью - хищение.

- Сотрудники полиции проверяют и владельца оружия, нарушившего правила его хранения. В 2021 году он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, - сообщили правоохранители.