В Омске директора «ТрансИнвестСтроя» подозревают в уклонении от налогов на 45 миллионов рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области заведено уголовное дело в отношении 50-летнего директора ООО «ТрансИнвестСтрой». Мужчину подозревают в уклонение от уплаты налогов за компанию.

- По версии следствия, подозреваемый, являясь директором ООО «ТрансИнвестСтрой», умышленно с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, формально, без намерения создать правовые последствия составил фиктивный документооборот об оказании услуг с рядом коммерческих организаций, которые фактически не были контрагентами ООО «ТрансИнвестСтрой». После этого подозреваемый внес в налоговые декларации по НДС за 2017-2019 годы заведомо ложные сведения и представил их в налоговые органы. Таким образом, директор ООО «ТрансИнвестСтрой» уклонился от уплаты НДС с организации на общую сумму более 45 миллионов рублей.

Следователи провели обыски в офисе предприятия и по месту жительства подозреваемого, изъята документация, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.