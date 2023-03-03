Риэлторы из Омской области обманули Пенсионный фонд на 24 млн рублей через сертификаты маткапитала

В мошеннической схеме были задействованы восемь человек. Фото: "КП" Архив

Называевский районный суд рассмотрит дело о мошенничестве при получении выплат. Восемь жителей района обвиняются в обналичивании сертификатов маткапитала.

По подсчетам следователей, бандой риэлторов было проведено 50 сделок, за которые преступники брали комиссию от 30 до 253 тысяч рублей. Их «черная» работа принесла ущерб Пенсионному фонду РФ в размере 23,6 тысячи рублей.

- В течение 3 лет указанные лица оформляли с ними договоры займа и купли-продажи недвижимости, куда незаконно включали комиссию за риэлтерские услуги, тем самым фиктивно увеличивая стоимость объектов. В некоторых случаях предоставление займов имитировалось путем перечисления денежных средств между счетами, - уточнили в областной прокуратуре.