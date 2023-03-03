Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 марта 2023 3:30

В Омске напротив Успенского собора компания депутата Антропенко построит девятиэтажную гостиницу

В Омске может появиться здание с разрешенной высотой в 25 метров на территории бывшей обувной фабрики «Луч»
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: Омск.рф

Фото: Омск.рф

Центр Омска собралась застроить своими зданиями семья Антропенко. Сначала территория бывшей ТЭЦ-1 на набережной Оми, где должен появиться жилой комплекс, теперь бывшая обувная фабрика «Луч» по Интернациональной, 29.

На последнем адресе компания, к которой сейчас косвенно относится ныне депутат Госдумы РФ Игорь Антропенко, вскоре может появиться гостиница. Совсем недавно департамент архитектуры разрешил увеличить высотность застройки на этом земельном участке до 25 метров. Это примерно 8-9 этажей.

Напомним, появиться гостиница на этом месте должна была много лет тому назад. Был разработан проект, однако довести до логического завершения стройку не удалось. Что будет сейчас - покажет время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На омском заводе депутата Госдумы Антропенко рабочего облило раскаленным цинком

Мужчина получил ожоги 3-ей степени, но от госпитализации почему-то отказался (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ