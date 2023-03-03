В Омске напротив Успенского собора компания депутата Антропенко построит девятиэтажную гостиницу

Фото: Омск.рф

Центр Омска собралась застроить своими зданиями семья Антропенко. Сначала территория бывшей ТЭЦ-1 на набережной Оми, где должен появиться жилой комплекс, теперь бывшая обувная фабрика «Луч» по Интернациональной, 29.

На последнем адресе компания, к которой сейчас косвенно относится ныне депутат Госдумы РФ Игорь Антропенко, вскоре может появиться гостиница. Совсем недавно департамент архитектуры разрешил увеличить высотность застройки на этом земельном участке до 25 метров. Это примерно 8-9 этажей.

Напомним, появиться гостиница на этом месте должна была много лет тому назад. Был разработан проект, однако довести до логического завершения стройку не удалось. Что будет сейчас - покажет время.

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