Омский «Авангард» проиграл первый матч в плей-офф новосибирской «Сибири» на «G-Drive Арене»

Фото: ХК «Авангард»

Серьезная борьба развернулась в первом хоккейном матче плей-офф на «G-Drive Арене». 2 марта омский «Авангард» попытался вырвать победу у новосибирской «Сибири».

Первые два периода были сложными для каждой команды. Только на 57-й минуте Алексей Береглазов открыл счет. Но ликованию омичей отводилось всего пару минут и Александр Шаров после тайм-аута сравнял счет.

Напряженная схватка продолжилась в овертайме. Никита Сетдиков принес победную шайбу своей команде. Теперь омичам нужно постоять за себя и порадовать своих болельщиков во встрече 4 марта.

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