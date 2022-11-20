Настреляли на полмиллиона: омские охотинспекторы поймали браконьеров, убивших двух лосей

Часть незаконно добытого мяса браконьеры успели вывезти с места убийства и разделки. Фото: Иван МАКЕЕВ

17 ноября в Муромцевском районе Омской области при объезде вверенной территории местные охотинспекторы поймали четверых браконьеров, которые накануне застрелили и разделали туши двух лосей. Преступников задержали под вечер неподалеку от села Камышино-Курское - ими оказались один местный житель и три омича.

- Еще при объезде территории заметил след от автомобиля, преследовавшего шесть лосей, а позднее в лесу обнаружил место добычи и разделки двух особей, - сообщил охотинспектор БУ «Управление по охране животного мира».

В машине у подозреваемый при осмотре нашли неопровержимые доказательства: это две емкости с кровью и шерстью животных - образцы отправлены на анализ для подтверждения. Одежда мужчин также была покрыта бурыми пятнами. Дома у одного из нарушителей находилось оружие и другие вещественные доказательства.

Сейчас устанавливается степень вины каждого подозреваемого, за незаконную охоту каждому грозит до 5 лет лишения свободы. Как пояснили в пресс-службе БУ «Управление по охране животного мира», экологии омского региона был причинен ущерб на сумму 480 тысяч рублей.

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