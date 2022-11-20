«Не важно, что вы унюхали, важно, какие у нас цифры»: омский эколог Костарев пожаловался на провал проекта «Чистый воздух»

В черте Омска работает много предприятий нефтехимической отрасли, которые должны существенно сократить выбросы в атмосферу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях российский фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» сообщил, что организует «народный» мониторинг воздуха в Омске и Челябинске до конца текущего года. Экоактивисты должны приехать в загазованные миллионники и своим визитом привлечь внимание властей и общественности к медленным темпам выполнения нацпроекта «Чистый воздух»

- Мы предлагаем экоактивистам собраться и вместе с нами выехать в поля. Расспросим об обстановке местное население. Взгляд людей на проблему может сильно отличаться от взгляда чиновников. Более того, жители могут предложить нестандартные инструменты для решения проблем. Ознакомимся с крупными предприятиями, с «серыми» загрязнителями. Сами сделаем замеры. Сформируем подробное заключение по каждому муниципалитету. Встретимся с бизнесом, с властью. После мозгового штурма скорее всего появятся идеи и понимание, как скорректировать проект в каждом конкретном месте, - рассказал эксперт фонда «Компас», эколог Георгий Каваносян.

Инициатором приезда стал ранее омский эколог Сергей Костарев.

- Государственная система мониторинга в Омске ничего не регистрирует. Она заточена на сокрытие объективных данных. Посты ставят не в центре города, где все загазовано, а на окраине или во дворах под деревьями. В минприроде отчитываются о небольших превышениях ПДК, чтобы не привлекать к себе внимание федерального центра и не браться за решение проблемы. Люди пишут тысячи жалоб, но им отвечают: не важно, что вы унюхали, важно, какие у нас цифры, — написал ранее неравнодушный к экологии профессор ОмГУПС.

В экофонде сообщили, что направили запрос губернатору Омской области. В документе активисты просили предоставить им актуальную информацию по ситуации с загрязнением воздуха в разных районах, и как обстоят дела с сокращением выбросов по той методике, которая была разработана два года назад при внедрении нацпроекта, а также сравнительные во времени цифры.

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