В Омской области обнаружили 1990 единиц нелегального оружия

Меньше чем за год росгвардейцы изъяли и приняли почти 2 тысячи стволов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области в течение года росгвардейцы провели больше 50 тысяч проверок владельцев различного оружия. В 1600 случаях обнаружены нарушения, попадающие в категорию административных правонарушений. Отметим, что всего на учете в регионе - 43 тысячи владельцев оружия, в пользовании у которых находится 78 тысяч единиц.

- В результате проверок было изъято 1882 единицы оружия и 34667 боеприпасов, вынесено 1478 заключений об аннулировании разрешений на право хранения, хранение и ношение оружия. Жители Омска и области добровольно выдали правоохранителям 108 единиц огнестрельного оружия, 6 единиц оружия самообороны, а также 560 патронов различного калибра, – сообщили в пресс-службе омских гвардейцев.

Сотрудники Росгвардии продолжают приём незаконно хранящегося у населения оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и материалов. За такие находки правоохранители выплачивают вознаграждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оружие, бриллианты, золото: в Омске арестовали организаторов крупного наркобизнеса, который приносил миллионы

В Омске задержали и провели обыски у возможных организаторов международного наркотрафика (подробнее...)