В суде компании «Стройсервис» и «Омскавтодор» смогли оспорить решение омского УФАС о картельном сговоре на ремонт дорог

Согласно выводам следователей СУ СК РФ по Омской области, деньги, которые компания получила на ремонт дороги Омск-Тара, пошли не на ремонт, а на обогащение руководителей дорожных фирм. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Арбитражный суд Омской области вынес решение в пользу омских дорожников. Невероятно, но на этот раз обвинение в картельном сговоре не выдержало критики. Напомним, что в июле 2022 года омское управление федеральной антимонопольной службы вынесло решение, которым признало соглашение между ООО «Стройсервис» и АО «Омскавтодор» картелем. По мнению антимонопольщиков, на торгах за контракт в 1,7 млрд рублей, который был организован для поиска подрядчика на ремонт дорог, компании намеренно занижали стоимость работ, чтобы таким образом избавиться от других конкурентных фирм на торгах. Аукцион на ремонт дороги «Омск – Тара» был завершен в пользу «Омскавтодора», потому что «Стройсервис» в итоге намеренно отказался от участия в этой борьбе, сначала порядком сбив цифры.

Однако выводу антимонопольщиков совершенно не устроили обе фирмы, и экс-руководитель «Омскавтодора» Алексей Шипилов решил обжаловать решение УФАС. Не смутило дорожников и то, что в середине октября 2022 года региональный следком завершил расследование уголовного экс-руководителя АО «Омскавтодор» Алексея Шипилова и директора «Стройсервис» Якова Вагнера. Их обвинили в обогащении на сумму более 1,7 млрд рублей в рамках тех же контрактов.

Как ни странно, оспариваемое решение УФАС по Омской области в арбитражном суде региона было признано незаконным как несоответствующее ФЗ «О защите конкуренции». По мнению суда, антимонопольщики проигнорировали обстоятельство экономической нецелесообразности дальнейшего существенного снижения цены контракта и право любого хозсубъекта самостоятельно определять свое экономическое поведение на торгах.

У антимонопольщиков впереди еще целый месяц, чтобы оспорить вынесенное судебное решение.

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