Великий коммунальный потоп: кипяток из подвала одной пятиэтажки может затопить несколько домов в омских Нефтяников

Фото: скриншот видео

Накануне в паблике «Голос Омска» во «ВКонтакте» появилась жалоба от жильцов пятиэтажки по адресу улица 50 лет Профсоюзов, 81.

Как утверждает автор поста, в подвале дома прорвало трубу, находящуюся в ведении МП «Тепловая компания». С начала отопительного сезона подвальное помещение топит. Уровень воды - по пояс. Кипяток уже во всю подступает к первому этажу. Но проблема не только в этом.

- Горячая вода постоянно бежит в канализацию и топит соседние дома, так как не справляется с большим объемом. К тому, местный водоканал ее не промывает из года в год, - добавил автор.

На видео, приложенном к посту видно, как из открытой двери подъезда на улицу валит густое облако пара, которое исходит из подвала.

Напомним, ранее жильцы малосемейки на улице Куйбышева пожаловались на непрекращающийся дождь в квартира из-за прохудившейся крыши.

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