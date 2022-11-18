Подстрекателю омских казахов закрыли въезд в Россию на 50 лет

Фото: стоп-кадр видео

Жителю Республики Казахстан закрыли въезд на территорию России на 50 лет. Такая неимоверно жесткая мера связана с его деятельностью. В распоряжении редакции «КП-Омск» оказалось видео нашего читателя.

На кадрах видно, как на собрании, которое происходило в летний период, раздаются книги. В коротком отрывке рассказывают о Годе культурного наследия народов России, а также неком сборе населения.

Как оказалось, это видео тесно связано с тем самым гражданином Казахстана, а некогда уроженцем Исилькульского района. Ему всего 27 лет. В Омскую область он приезжал, представляясь научным сотрудником нескольких национальных университетов республики, а также президентом международной академии «Тугурул Хан».

На подобных собраниях он рассказывал людям о притеснениях этнических казахов, склонял их к переезду на историческую родину. Раздавал книги Зиябека Кабульдинова, который писал о репрессиях советской власти и принадлежности некоторых регионов России – Республике Казахстан.

Любопытно, что эта история появилась в момент нестабильной обстановки на территории соседнего государства. Если вспомнить, то в январе 2022 года на Юге и Западе Казахстана начала разгораться настоящая гражданская война. Позже местные власти заявили, что это всё влияние Запада. Дестабилизации обстановки удалось избежать, но, видимо, кому-то очень выгодно внести разлад в отношения двух союзных стран, раз в приграничной Омской области появился такой «засланный казачок».

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