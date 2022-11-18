Строили не крыши, а любовь: подробности с судебного заседания по делу экс-главы омского Фонда капремонта Марии Степановой

В должности экс-замминистра Марина Степанова проработала всего два месяца. Фото: «Коммерческие вести»

В Куйбышевском суде прошло очередное заседание по делу о взяточничестве и коммерческом подкупе в крупном размере бывшей главы Фонда Капительного ремонта Омской области и экс-замминистра по ЖКХ и энергетике Марии Степановой.

Уже ставшая известной многим омичам глава Фонда, которая брала взятки собольей шубой и оплатой обучения любовника, Степанова не давала показания в этот раз. В центре внимания был ее земляк из Свердловской области Георгий Поляковский, руководитель фирмы ООО «Аргон».

Как рассказывает БК55, на Поляковского также была оформлена еще одна организация. В 2019 году свидетель по просьбе Клочковой и Тарасова купил компанию ООО «Консультационно-депозитарный центр». И здесь начинается самое интересное.

В ходе заседания судье и прокурору удалось выяснить, что со Степановой Поляковский познакомился еще Севастополе. Там он работал у нее на субподряде. Тогда женщина трудилась там в местном Фонде капремонта.

Их знакомство позже переместилось в Омск. Приобретенной в 2019 году фирмой Поляковский руководил номинально. По факту главенствовали там Клочкова и Тарасов.

— В феврале 2020 года произошел конфликт: мне позвонила, ругаясь, Марина Владимировна и потребовала убрать Тарасова, иначе организацию внесут в реестр недобросовестных подрядчиков, что может отрицательно сказаться в дальнейшем на моей трудовой деятельности, - рассказывал свидетель.

По его словам, на самом деле, косвенно работой организации управляла Марина Степанова. Она могла контролировать получение контрактов, а также их оплату. За неисполнение ее «хотелок» женщина постоянно грозила расправой.

А «хотелки» были не из малых. Обвинение установило, что общая сумма полученных взяток составила 7,5 млн рублей. Брала она местом на парковке, комплектом автомобильных шин, дорогостоящим ноутбуком, шубой из соболя за 750 тыс. Также предприниматели оплачивали ей услуги парикмахера, аренду квартиры в центре Омска и обучение ее сожителя в Уральском федеральном университете.

— Какие конкретно действия совершала Степанова в интересах ООО КДЦ, - уточнял прокурор?

— Помогала заключать договора… Подозреваю, что при заключении договоров данная организация была в приоритете. И содействовала и противодействовала, - пояснял Георгий Поляковский.

Жаловался бывший подрядчик и на прессинг со стороны Фонда, под руководством которого тогда сидела Степанова. Припомнил он множественные замечания, которые возникали якобы на пустом месте, и невыплату средств за выполненные работы прямо перед новым годом.

Уже под конец заседания взялся за вопросы адвокат Степановой. Он задал весьма любопытный и компрометирующий свидетелю.

— Возвращаясь к отношениям: какие в период, описанный вами в суде, у вас были отношения с Клочковой и какие в настоящий момент? У вас были любовные отношения с Клочковой, - любопытствовал адвокат.

Поляковский замямлил, а судья напомнила, что свидетель имеет право не отвечать на вопросы интимного характера. Он и воспользовался этим правом, утаив подробности своей личной жизни.

И тут начался блиц-опрос от адвоката:

— Скажите, пожалуйста, хоть вы уже пояснили, но мне очень интересно суммы сопоставить: хотели ли вы обмануть Степанову вместе с Клочковой на 30 миллионов?

— Нет.

— Планировали ли с прибылей от капремонта покупку дорогой недвижимости или других дорогостоящих покупок? Могла ли прибыль КДЦ составлять 30 миллионов?

— Не помню. Понятия не имею.

— Обращалась ли к вам Степанова, Газизов, Клочкова, Тарасов или другие лица для обналичивания денежных средств?

— Нет.

— Вам когда-нибудь Клочкова поясняла, что она нанимала защитника для Степановой для того, чтобы знать о чем говорит Степанова?

— Не знаю.

Односложные ответы утомили не только юриста, но и всех членов заседания. Кстати, оно не последнее. Правда, следующее будет закрытым. И не конечным. В этом деле суду придется разбираться еще долго. А впереди у Марии Степановой предъявлены новые обвинения по поводу обрушения стен дома по улице 20-го Партсъезда в Нефтяника.

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