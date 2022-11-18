С юбилеем! 85-летний день рождения празднует известный омский врач Аркадий Григорьевич Могилевский

Сегодня свой 85-й день рождения отмечает омский врач Аркадий Григорьевич Могилевский.

Напомним, что Аркадий Григорьевич - доктор РАЕН, профессор, врач-психотерапевт, нарколог, психосоматолог, реабилитолог, психоонколог. Является академиком Европейской академии естественных наук, почетным академиком МАЭИН, дважды академик, Международной академии естественных наук и Европейской академии естественных наук. Кавалер Ордена Вирхова «За вклад в науку» и обладатель серебряной медали ВДНХ в 1989 году за разработку и внедрения метода массового оздоровления населения. Лауреат национальной премии «Достояние России».

В народе говорят, все болячки от нервов. Медики подтверждают – большая половина. Лечите корень, а не листья – рассуждают философы.

«Научитесь регулировать свои эмоции, защищаться от стрессов и отрезать память о собственных болезнях», – убежден наш земляк, доктор Аркадий Могилевский, который признан мировым достоянием, а на родине его методика незаслуженно обделена вниманием со стороны системы здравоохранения.

От всего коллектива «КП-Омск» сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой! Желаем Вам здоровья и всех благ!