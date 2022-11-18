Житель Омской области получил 6 месяцев за неоднократное вождение авто навеселе

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В Омской области суд приговорил мужчину к 6 месяцем колонии за неоднократное управление авто в нетрезвом состоянии.

В мае 2021 года 45-летний жителя села Мангут приговорили к условному сроку за вождение в состоянии алкогольного опьянения, однако это его не остановило. В августе 2022 года сельчанин вновь сел за руль навеселе. Ему не повезло - автомобиль марки Lifan, которым он управлял, остановили сотрудники ДПС, когда тот двигался по улице Пролетарской в Называевске. Содержание крепких напитков в организме мужчины подтвердило медосвидетельствование.

В суде омич признал свою вину полностью. Судебная инстанции приговорила его к 6 месяцам исправительной колонии общего режима и запретила заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, ранее другого жителя Омской области отправили в колонию во второй раз за пьяное вождение. Если в первый раз омич отделался 9 месяцами, то во второй ему дали 3 года.

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