В Петербурге спустя почти 20 лет задержали омичку, похитившую 17 миллионов рублей

Поймали загадочно пропавшую омичку на одной из улиц Петербурга Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне петербургские полицейские задержали бывшего бухгалтера омского филиала АО «Почта России», которая находилась в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере с 2004 года. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, 49-летняя жительница Омска в начале 2000-х годов переводила деньги с расчетного счета местного почтамта на счета подконтрольных ей организаций и лиц. В общей сложности она успела похитить таким образом более 17 миллионов рублей. После всех махинаций женщина загадочно пропала в 2004 году.

Сейчас омичку отпустили под подписку о невыезде. О ее задержании сообщили и инициатору розыска.

По данным «Фонтанки», искать женщину официально начали только спустя почти 20 лет - в ноябре этого года.

Напомним, это уже не первый случай, когда сотрудники омского филиала АО «Почта России» замешаны в криминальных схемах. Ранее силовики поймали замдиректора местного подразделения на взятке от бизнесмена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске замдиректора филиала «Почты России» поймали на крупной взятке

Обвиняемая получала деньги за покровительство от омского бизнесмена(подробнее...)