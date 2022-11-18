В Омской области на этих выходных резко похолодает до -30 градусов

Самое время утепляться и пить горячие, но не горячительные напитки Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске и области в пятницу и грядущие выходные придут настоящие сибирские морозы. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

В пятницу, 18 ноября, столбик термометра опустится до -30 градусов при прояснении. Утром возможны туманы, на дорогах - гололед. Днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -9 до -14 градусов. При этом местами по Омской области ожидается до -20 градусов. В течение дня сохранится переменная облачность. Ветер будет юго-западный со скоростью до 8 метров в секунду.

В субботу, 19 ноября, в ночные часы на территории Омска и области будет до -18 градусов. При прояснении будет еще холоднее - до -23 градусов. Днем воздух максимум прогреется до -4 градусов. В течение суток ожидаются осадки в виде небольшого и умеренного снега. В некоторых районах - метель. Скорость ветра от 6 до 13 метров секунду. Местами с порывами до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 20 ноября, ночью от -17 до -22 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег, метель. При прояснении будет до -27 градусов. Днем от -10 до -15 градусов, без осадков. На дорогах будет скользко. Ветер скоростью до 13 метров в секунду, а местами - до 16 метров в секунду.