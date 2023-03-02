Полицейского из Омской области, который в шутку застрелил своего коллегу, уволили

Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейского, который застрелил коллегу в Калачинске, уволили. Непосредственных руководителей и ответственных за служебную подготовку привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Напомним, 27 февраля около 23:00 сотрудник ППС выстрелил коллеге в живот. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован. Но врачи не смогли его спасти: молодой сотрудник ППС скончался. Погибшему полицейскому было 22 года.

Стрелявший напарник, который на 10 лет старше убитого, заявил, что хотел пошутить и думал, что оружие не заряжено.

- Следственным комитетом России по Омской области заведено уголовное дело за «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку», - сообщали ранее в региональном Следкоме.

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