За хищение бюджетных денег омского майора запаса отправили на 2 года в колонию-поселение

Военному выделяли деньги на привлечение внештатников для вручения повесток. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу бывшему военнослужащему, майору запаса Катникову Дмитрию. Мужчину признали виновным в хищении средств, которые перечисляли на оплату труда внештатным техническим работникам, которых привлекали к участию в различных мероприятиях и в период проведения призывных кампаний.

- Установлено, что для реализации преступного замысла фигурант, являясь сотрудником комиссариата, изготавливал фиктивные документы о привлечении работников коммерческих организаций к оформлению призывных дел, вручению повесток, оказанию помощи в работе призывных и медицинских комиссий. На основании поддельных документов на счета подставных коммерческих организаций ФКУ «Военный комиссариат Омской области» производилась компенсация понесенных расходов. Всего в результате мошеннических действий Министерству обороны РФ нанесен ущерб в размере около 4 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Бывшего военного приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Суд удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ и взыскал с Катникова возмещение имущественного вреда - 3,8 миллионов рублей.