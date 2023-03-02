Дочь, заказавшая возлюбленному убийство матери, отчима и сестры-инвалида, на 7 лет сядет в омскую воспитательную колонию

Фото: СУ СКР по Омской области

За убийство трех человек, в том числе несовершенной девочки-инвалида, 6 лет 7 месяцев колонии общего режима получил фигурант уголовного дела о жестоком тройном убийстве. Его подельница-возлюбленная, дочь погибших проведет 6 лет и 6 месяцев в воспитательной колонии. Такой приговор современным Ромео и Джульетте вынес Павлоградский районный суд.

Напомним, убийство сельской семьи с помощью штык-ножа для закола домашних животных произошло 22 января 2022 года. Выжить удалось 15-летней девочке и маленькому мальчику, которого спасла сестра.

Первая версия была сказочной. По словам выжившей, в дом проник неизвестный и убил большую часть семьи. Девочке удалось схватить брата и побежать к соседям, чтобы позвать на помощь. Однако версия вместе с фотороботом преступника прогорела на детекторе лжи.

Вторая версия стала хоть и шокирующей, но правдоподобной. Убийство заказала сама выжившая девочка. Ее родители были против того, что она встречается с 17-летним хулиганом. Разлучники считали, что их дочь - умница и красавица достойна лучшего, чем студент местного колледжа. И они запретили детям общаться. Тогда в малолетней голове шекспировской Джульетты созрел план: ее возлюбленный должен убить тех, кто мешает юношеской любви.

Все так и произошло в злополучную ночь. Парень пришел в дом, когда все спали, и зарезал трех человек. В преступлении оба подростка сознались. Все судебные заседания проходили в закрытом режиме.

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