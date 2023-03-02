Работник лесопилки, изнасиловавший на пустыре 9-летнюю омичку, приговорен к 20 годам лишения свободы

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Областной суд вынес приговор 46-летнему жителю Курганской области за изнасилование ребенка в поселке Новоомский.

Напомним, инцидент произошел в августе 2022 года. Тогда мужчина возле сельского магазина приметил маленькую девочку и предложил купить ей коробку конфет. Вместо сладкого подарка он отвел девочку за поселок и накинулся на нее. В показаниях он признался, что выбил ребенку зубы и изнасиловал. Спас малышку проезжающий мимо сельчанин.

Сам же насильник скрылся с места преступления и прятался пару ночей на городском кладбище. Как оказалось позже, он был пьян в момент изнасилования.

За огромную психологическую травму девочки теперь ранее судимый изувер приговорен к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 7 месяцев. Также он должен выплатить семье пострадавшей миллион рублей.

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