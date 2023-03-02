«Газпром межрегионгаз Омск» в 2022 году взыскал с должников 966 млн рублей

По итогам претензионно-исковой работы за 2022 год в пользу «Газпром межрегионгаз Омск» с юридических и физических лиц взыскана просроченная задолженность за потреблённый природный газ на общую сумму 966 млн рублей включая пени. Основанием для взыскания стали 2150 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов.

С юридических лиц, относящихся к категории теплоснабжающие организации, по решениям судов взыскана задолженность на сумму более 866 млн рублей.

Физические лица до вынесения судебных решений погасили порядка 2,5 млн рублей долга, после – 7,8 млн рублей, еще почти 5 млн взыскано Службой судебных приставов.

Для снижения просроченной задолженности «Газпром межрегионгаз Омск» продолжает претензионно-исковую работу. За два месяца 2023 года в суды различных инстанций подано 191 исковое заявление о взыскании долгов за газ на сумму более 652 млн рублей.