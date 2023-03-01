Три жителя Москвы похитили омского крипто-миллионера и отняли у него 88 млн рублей

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Октябрьский районный суд вынес приговор троим жителям Москвы, причастным к похищению омича и вымогательству у него 88 миллионов рублей.

В августе 2021 года обвиняемые, представившись сотрудниками ФСБ и Следственного комитета, похитили потерпевшего и вывезли на малолюдную окраину Омска. До нападения на крипто-миллионера они вели за ним слежку в течение десяти дней. Фигуранты дела, угрожая физической расправой, выманили у омича 84 миллиона рублей в криптовалюте и еще 3 миллиона рублей.

В ноябре 2021 года троицу вымогателей — Шапочкина М.Н., Кустовинова А.А., Цецхладзе Н.Д. — при подготовке очередного похищения задержали сотрудники УФСБ и УМВД России по Омской области при силовой поддержке Росгвардии. При личном досмотре у злоумышленников были найдены и изъяты удостоверения сотрудников Следственного комитета.

— На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Омской области уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено и расследовано СУ УМВД России по Омской области, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Октябрьский районный суд приговорил Шапочкина М.Н. к 9 годам, а Кустовинова А.А. — к 8,5 годам колонии общего режима. Цецхладзе Н.Д. отправится за решетку на 6,5 лет. Кроме того, инстанция также удовлетворила гражданский иск прокуратуры о взыскании с обвиняемых в пользу потерпевшего 88 миллионов рублей.