Пилот вертолета из Омска потерял 5 млн рублей, пытаясь устроиться на работу в Швейцарии

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пилот вертолета стал жертвой мошенников, пообещавших ему трудоустройство в Швейцарии, и лишился более пяти миллионов рублей.

Изначально двоюродный брат из Екатеринбурга познакомил омича с мужчиной, который пообещал ему получить удостоверение помощника машиниста и диплом о прохождении переподготовки, чтобы устроиться на работу на железную дорогу. За помощь потерпевший перевел 150 тысяч рублей новому знакомому.

В дальнейшем злоумышленник пообещал омичу и его родственнику получить работу в различных структурах — бригадира, логиста, пилота вертолета в Швейцарии на вертолете «Робинсон» и другие. По словам благодетеля, зарплата на этих должностях могла составлять от 150 тысяч рублей до 10 тысяч долларов в месяц. Хорошую работу просто так не получить, поэтому омичу пришлось заплатить за обучение, оформлении визы, бронирование рабочего места и другие услуги.

— Кроме того, заявитель решил помочь брату избавиться от кредита - признать его банкротом — также по совету «куратора». Он оплатил услуги юриста, прокурора и адвоката по 250 тысяч рублей каждому, и по 300 тысяч рублей свидетелям и юристам, еще 500 тысяч рублей внес за долги брата, — отметили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Омич перевел мошенникам за все время более 5 миллионов рублей. Однако этой суммы им не хватило, и они стали требовать еще. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию, предварительно занеся злоумышленников в «черный список» в мессенджере.

В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru